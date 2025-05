Eile sai teatavaks, et Ühendkuningriigis müüdi aprillis vaid 512 uut Tesla sõidukit, mis on 62 protsenti vähem kui aasta tagasi. Samal ajal Hiina elektriautode BYD registreerimiste arv saareriigis kasvas tervelt 650 protsenti, 2511 autoni.

Tesla automüügi suur langus on tabanud ka teisi Euroopa olulisi piirkondi. Nii kukkus Tesla autode müük Saksamaal 46 protsenti, 885 sõidukini, BYDi sõidukite müük hüppas 755 protsenti, 1566 sõidukini. Saksamaa on ainus Euroopa riik, kus Elon Muski kontrolli ja juhtimise all oleval ettevõttel on tehas.