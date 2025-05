Personalidirektor: paindlik töökorraldus ei tohi kaasa tuua uusi ohte

Möödunud aasta algusest jõustunud uus tõlgendus töö- ja puhkeaja reeglitele tõi seninägematu segaduse kõigi graafiku alusel töötavate inimeste ja ettevõtete igapäevaellu, mistap on vaid ainuõige, et valitsus on otsustanud varem kehtinud korra juurde naasta, lausub Prisma personalidirektor Maren Penu. Küll aga märgib ta, et on kriitiline, et taas paindlikumaks muutuva töökorra taustal ei kaoks piisav kontroll ettevõtete asjaajamise üle ega pingutused töötajaid nende õiguste osas harida.