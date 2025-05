Aprillis langes töötus aasta madalaimale tasemele

«Kui vaadata lähemalt, kui palju töötus aprillis vähenes, siis ka see ei pakkunud suurt üllatust. Hetkel tundub, et selle aasta töötuse valem on 2024 aasta – 4000. See tähendab, et töötuse näitajad liiguvad eelmise aastaga täpselt samas tempos, aga töötuid on lihtsalt umbes 4000 võrra vähem,» märkis töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool.