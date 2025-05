Enamik töötajatest ei ole oma palgaga rahul või ei ole kindlad, kas nende töötasu on õiglane. Naised on oma palgaga vähem rahul kui mehed - oma sissetulekuga on rahul 24 protsenti naistest ja 30 protsenti meestest.

Vanuse lõikes selgub, et alla 45-aastased töötajad on palgaga veidi rohkem rahu, neist ütles nii ligi 30 protsenti, samas kui üle 45-aastaste seas on rahulolevaid vaid umbes 23 protsenti. Kuigi vanemad töötajad täidavad sageli kogenumaid ja kõrgemalt tasustatud rolle, näitab uuring, et just nende seas on rahulolematus palgaga suurem.