ELi täielik loobumine Vene energiast võib kaasa tuua gaasi hinnatõusu

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles ettepanekut selgitades, et Ukraina sõda on jõhkralt ilmsiks toonud väljapressimise, majandusliku survestamise ja hinnašokkide ohu. «REPowerEU tegevuskavaga oleme mitmekesistanud oma energiavarustust ja oluliselt vähendanud Euroopa varasemat sõltuvust Venemaa fossiilkütustest. Nüüd on Euroopal aeg täielikult katkestada oma energiasidemed ebausaldusväärse tarnijaga,» märkis von der Leyen. «Meie kontinendile jõudva energia eest makstud raha ei tohiks kasutada Ukraina-vastaseks agressioonisõjaks. Me võlgneme seda oma kodanikele, ettevõtetele ja vapratele Ukraina sõpradele.»