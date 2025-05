Kersti Kaljulaid: ettevõtted, mis tehisaru arenguga kaasa ei lähe, sulgevad uksed

Tehisaru arengust rääkides ütles Kaljulaid, et riik ei pea aitama neid ettevõtjaid, kes ei soovi tehnoloogia arenguga kaasa minna. «See on nende õigus,» sõnas Kaljulaid. Ta rääkis, et ta on kuulnud, kuidas mõni ettevõtja väidab, et ta pole vaja palgata tehisaru asjatundjat, sest nad küsivad rohkem palka kui nende ostujuht. Kaljulaidi sõnul on normaalne, et ettevõtted, kes ajaga kaasas ei käi, sulgevad uksed ja vabastavad tööjõudu uutele tegijatele. «Eestis on päris palju ettevõtteid, kelle saatus on surm,» ütles ta. «Tulevad uued ja paremad töökohad,» lisas Kaljulaid.