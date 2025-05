Lido investeeris miljon eurot uude iseteenindusrestorani

Iseteenindus on Lido vastus tänapäeva tempokale eluviisile. Eesmärk on muuta külastuskogemus sujuvamaks ja luua töötajatele mugavam ning tõhusam töökeskkond. Selle uuendusega liigub Lido ajaga kaasas ning on esimene toitlustusettevõte Eestis, mis pakub sellist iseteenindusvõimalust.

«Esimene Lido iseteenindusrestoran avati möödunud aasta augustis Lätis, Rīga Plaza kaubanduskeskuses. Näeme, et kliendid hindavad sellist lähenemist - see annab rohkem vabadust ja võimaluse ise otsustada, mida taldrikule tõsta. Just selline paindlikkus on tänapäeva kiire elutempoga inimestele üha olulisem. Lido on alati väärtustanud maitset, õdusust ja kvaliteeti ning nüüd lisame sellele võimaluse kliendil ise kujundada oma toiduelamus. See on märkimisväärne uuendus kogu Eesti toitlustusmaastikul,» ütles Lido grupi juhatuse esinaine Rita Auziņa.