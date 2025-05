KORRALIK INVESTEERING Invego arendab Lätis miljonite eest elurajooni

Mārupes Sirds on Invego jaoks kuues arendusprojekt Lätis. Kristjan-Thor Vähi sõnul on suuremad ridamajade arendused Lätis suhteliselt uus ja alles populaarsust koguv segment. «Invegole iseloomulikult saab ka see elurajoon olema palju enamat kui lihtsalt kaasaegsete hoonete kogum. Loome rahuliku ja inspireeriva keskkonna, kus on olemas nii mugavus, looduslähedus kui energiatõhusus,» kirjeldab Vähi ning kinnitab, et suurt tähelepanu pööratakse infrastruktuuri parandamisele ja ühisalade loomisele, tulevast elurajooni ümbritseb rohelus ja läheduses asub Jaunmārupe looduspark.