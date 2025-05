Hange on jaotatud kaheks osaks. Esimese osa moodustab turismi-, ekspordi- ja välisinvesteeringute osakondade üritusturundusteenus, mille eeldatav maksumus on 1,35 miljonit eurot. Teine osa hõlmab innovatsiooniteenuste ja iduettevõtluse osakonna ning teiste hankijaosakondade üritusturundusteenust, mille eeldatav maksumus on samuti 1, 35 miljonit eurot. Kogu hanke eelarve on seega 2,7 miljonit eurot.