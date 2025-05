Inbank alustas aastat paranenud kasumlikkusega

«Nüüd, mil mõned keerulisemad aastad on selja taga, paranevad Inbanki finantsnäitajad järjepidevalt,» ütles Inbanki tegevjuht Priit Põldoja. «Kõik peamised näitajad, nagu omakapitali tootlus, netotulu marginaal ja kulude-tulude suhe, on järjepidevalt paranenud võrreldes viimase kolme aastaga ning see positiivne areng oodatult jätkub.»