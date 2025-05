Vaata, kes Baltikumis on oma koduga kõige rohkem rahul

Norstati Baltikumiülese uuringu järgi on oma koduga rahul 76 protsenti Eesti inimestest. See on küll kõrgem näitaja kui Lätis, kus 72 protsenti vastanutest on oma eluasemega rahul, kuid madalam kui Leedus, kus rahulolevate inimeste osakaal ulatub koguni 81 protsendini.