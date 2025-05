Eamets: tööstussektori langus peatunud, kasvu aga veel näha pole

Statistikaameti andmetel kasvasid tööstustoodangu mahud märtsis 0,5 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. «See ei ole suur kasv ja võimaldab meil pigem öelda, et tööstus enam ei lange. Kuna 67 protsenti valmistatud toodangust läheb ekspordiks, siis ekspordi kasvud näitavad üldist tööstuse seisundit kõige paremini. Kui vaadata ekspordiks toodetud toodangut, siis eksport kasvas tublisti elektriseadmete tootmises 42 protsendiga, metalltoodete eksport kasvas 19 protsenti ning plast- ja kummitoodete eksport 14 protsenti. Need olid ka suurimad valdkonnad, mis tööstuse kasvu panustasid,» märkis Eamets.

Tema sõnul teeb head meelt ka toidutööstuse ekspordi kasv 13 protsenti, veebruaris oli kasv 12 protsenti. «Toidutööstus on valdkond, kus me täna impordime rohkem kui ekspordime ja see ei ole üldise toidujulgeoleku seisukohalt hea. Ekspordi kasv sektoris annab siiski lootust. Muret tekitab lihatööstuse seis, kus teist kuud järjest toomismahud natuke langesid,» ütles Eamets.