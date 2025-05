Estonia Farmide praegune juhatuse liige Jaanus Marrandi on tehinguga rahul. «Meie ettevõte on piisavalt suur ja heas seisus. Kogu majanduse ja ettevõtluse loogika on, et kogu aeg on vaja võtta riske ja investeerida. Meie oleme kohapealsed omanikud, kogu meie vara on see ettevõte. See nõuab suuri investeeringuid. Näiteks ühe farmi ehitamine on paarikümne miljoni eurone investeering. Me oleme juba üle 60 aasta vanad ja meie rahakoti paksust arvestades on need suhteliselt riskantsed investeeringud,» märkis Marrandi. «Me soovime ka oma ettevõtluse vilju nautida, mitte ainult pankade heaks oma ettevõtet pidada.»