Prisma kergitab kilekottide hindasid

Ettevõte selgitas, et hinnamuudatuste eesmärk on vähendada plastkottide kasutamist ja toetada keskkonnasõbralikumat ostlemist. Mullu osteti kilekotte S-Grupi poodides iga neljanda ostu käigus.

«Oleme koos teiste jaekaubandussektori ettevõtetega selles küsimuses juba aastaid kampaaniat teinud,» märkis ühistu grupijuht Sari Ristaniemi pressiteates. Ta lisas, et teevad enda seisukoha kauplustes veelgi selgemaks ning paigutavad kassade juurde müügile ka soodsad õhukesest plastist prügikotirullid klientidele, kes otsivad näiteks prügikottidele alternatiivi.

S-grupi algatus on osa Soome toidukaubandussektori laiemast trendist, mille eesmärk on vähendada kilekottide tarbimist. Soome Toidukaupade Kaubandusliit selgitas eelmisel aastal, et 2023. aasta jooksul ostsid Soome tarbijad kokku 344 miljonit kilekotti, mis teeb ligikaudu 61 kotti inimese kohta.