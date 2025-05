Eesti ettevõtja: keerulistel aegadel ei tohiks ekspordist loobuda

Ökopuhastusvahendite tootja Mulierese 2025. aasta I kvartali müügistatistika näitab, et nimetatud perioodil kasvas toodete eksport 47 protsenti, millest suure osa moodustas just müük Skandinaavia riikidesse. Nii jätkab ettevõte pikaaegset edu eksportturgudel, kus mullu tugevaim kasv toimus just Rootsis ja Soomes. Uue sihtturuna on fookuses Norra, kus ettevõtte tegevjuhi Merylin Rüütli sõnul on samuti tarbijad Mulierese tooted poelettidelt üles leidnud ja hästi vastu võtnud.

«Põhjamaade turud on nõudlikud – tarbijad ootavad müüdavatelt toodetelt mitte ainult kõrget kvaliteeti, vaid ka tootmise eetilisust ja keskkonnasõbralikkust,» räägib Rüütli. Ta nendib, et kuigi majanduslangus on ka seal suurendanud inimeste hinnatundlikkust ja mõeldakse hoolikamalt, millele kulutada, kasvab samal ajal nõudlus kvaliteetse ja kestliku kauba järele.

«Nii Rootsis, Norras kui ka Soomes ei ole keskkonnasõralikkus enam eristumisvõimalus, vaid miinimumstandard. Kui ettevõte suudab need ootused täita või ületada, avaneb tee turule, kus lojaalsed kliendid väärtustavad jätkusuutlikkust ja on valmis maksma ka majanduslikult ebastabiilsel aja kvaliteetse toote eest.»

Rüütli sõnul ei tähenda majanduslikult keeruline aeg, et ettevõtted peaksid oma ekspordiplaanidest loobuma, vaid peaks keskenduma veelgi enam oma toote tugevusele ja sihtturu ootustele.

«Mulierese edu Skandinaavias on tingitud eelkõige sellest, et oleme teinud endale selgeks, mille järgi Põhjamaades elav tarbija ostuotsuseid teeb,» selgitab Rüütli. Nii on saanud selgeks, et sealsele tarbijale loeb avatus, ausus ja lihtsus nii toote pakendis kui ka kommunikatsioonis, ning kvaliteet, mis ei ole ainult lubadus pakendil.