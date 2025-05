Elisa märkis, et on esimene Soome äriettevõte, kes on koostanud taolised soovitused. Elisa koos Mannerheimi lastekaitseliiduga tehtavas kampaanias leiavad, et lapsepõlves on parim päriselu ehk elu ilma ekraanita. Nii jääb rohkem aega mängimiseks, uneks ja lähedastega suhtlemiseks.