Eestlaste Leedu lemmikpank on tänasest uue nimega

«Avame uue lehekülje oma ajaloos, mille inspiratsiooniks on ettevõtete, tarbijate ja investorite usaldus meie vastu. Meie ambitsioon on saada Leedu parimaks pangaks ning elanike ja ettevõtete esimeseks valikuks. Uus nimi on strateegiline otsus, mis tugevdab meie võimekust selle eesmärgi saavutamisel,» ütles Artea Banki tegevjuht Vytautas Sinius. «Antud otsus on küpsenud juba mõnda aega ning tunneme, et praegu on parim aeg sellega edasi liikuda, kuna oleme kasvanud universaalpangaks, mis spetsialiseerub Leedu turule ning kavatseme jätkata oma äritegevuse arendamist selles suunas.»