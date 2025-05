Hando Sutter: ukrainlaste lahkudes on Eestis mitmed sektorid käpuli

Sutteri sõnul on Eestis üldiselt väga hea haridus- ja sotsiaalsüsteem, kuid riik ei suuda seda enam ühiskonnana kinni maksta. «Haridus, tervishoid ja pensionid on olnud pühad teemad, kuid nüüd on lisandunud uus eksistentsiaalse tähtsusega lisakulu riigikaitse näol. Ja seda kõike ei suuda me enam ära majandada,» rääkis Sutter.