Ekspert: kinnisvara on investeerimiseks liiga madala tootlusega

Eesti kinnisvarainvestorite osakaal turutehingutest ei ole viimasel ajal oluliselt kasvanud. Põhjuseks on peamiselt see, et üüritootlus ei paku piisavalt suurt tasu selle riski eest, mida kinnisvara endaga kaasa toob. Ehk traditsiooniline «ostan ja üürin» mudel on jäänud paljude investorite vaates pausile, oodates kõrgemat üüritootlust. See omakorda on seotud üldise ebakindluse ja majanduse vindumisega, ütles Arco Vara Kinnisvarabüroo tegevjuht Elari Tamm.