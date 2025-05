«USA tariifipoliitika ja ebakindla maailmamajanduse tõttu on Eesti importivatel ja eksportivatel ettevõtetel sagenenud juhtumid, kus tellitud või välja saadetud toote hinda soovib teine osapool tarne jooksul muuta,» ütles Koppel pressiteates.

Ta märkis, et võib tekkida olukordi, kus Aasiast tellitud kaup tuleb kohale mitu kuud, mille jooksul müüja käive väheneb järsult, näiteks USA tollitariifide tõttu. Eesti ettevõtjatel tuleb arvestada, et sellises olukorras võivad hinnamuutused toimuda ka siis, kui kaup on juba teel.