Investeerimisguru Buffett annab Berkshire Hathaway juhtimise aasta lõpus üle

Kuigi huvitavaid küsimusi ja vastuseid tuli kõvasti, suutis Buffett vooru lõppedes üllatada. Et Greg Abel on mantlipärija, pole üllatus, aga et Buffett teatab juhi kohalt lahkumisest nüüd, tabas kõiki üllatusena. Peale Buffetti laste polnud teised 11 nõukogu liikmest sellest sammust teadlikud. Ka Abel oli laval üllatunud, kirjutab CNBC.