Väljastpoolt vaadates on meie Tornimäe hoone maamärk ja üks Eesti panganduse sümbolitest. Oleme iga kümne aasta järel vaadanud oma hoone rendilepingut üle ja mõelnud, et kas jätkame siin. See hoone võib ilus välja näha, aga ta on amortiseerunud. Meie uus peakontor tuleb 2028. aastal seitsmekorruselisse majja Talsinki arendusse.