Kaubandusekspert: virtuaalassistent aitab tulevikus poes veini valida

Eelmisel aastal avalikustatud Google’i ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse koostöös valminud raport näitas, et tehisaru õigeaegse integreerimisega riigi süsteemidesse oleks võimalik Eesti sisemajanduse kogutoodangut suurendada kuni 8 protsendi jagu. Täna oleme me juba jõudnud algatuseni TI-Hüpe ja mitmete teiste arenguteni. Sarnane on seis ka kaubandusvaldkonnas, kus tehisintellekt on jõuliselt valdkonda tulemas ja järgmistel aastatel näeme me seda aina enam ka füüsilistes poodides.