Kolumbia kokaiinibuum: kaotused ei loe, kaupa jagub küllaga

Cauca provintsi Micay kanjonis kasvatab Cesar Rosero kümnel aakril kuni kahemeetriseid kokapõõsaid, mille lehtedest saadav alkaloidisisaldus on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. «Oleme selle taime eest väga tänulikud,» ütles Rosero, libistades käega üle erkroheliste lehtede. Tänapäeva taimed annavad 25-naelases kotis 25 grammi puhast alkaloidi, varasema 18 grammi asemel. «Meil on suurem saagikus, sest tehnoloogia ja teadus on paremad,» lisas ta Wall Street Journalile.