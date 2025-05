Kui nädala esimese päeva keskpäeval Portugalis vool ära läks, oli koos lastega mõnda aega tolles Lõuna-Euroopa riigis veetnud Birgiti jaoks esmatähtis välja selgitada, kuidas on olukord Eestis. Eesti numbriga telefon enam ei töötanud, kuid Rootsi mobiilis oli roaming siiski olemas. «Kui saime teada, et Eestis on kõik OK, läksime Pine Cliff Resorti ujuma – rannas olemiseks oli päev liiga tuuline,» räägib Birgit.