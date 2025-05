Euroopa riikide kaitsekulutuste kasv räägib mitte ainult sõjalisest pingest Ukrainas, vaid ka laiemast murest strateegilise sõltumatuse ja kiiresti arenevate ohtude pärast. Stockholmi rahu-uuringute instituudi (SIPRI) andmetel suurenes Euroopa sõjaline eelarve 2024. aastal 17 protsenti, ulatudes 693 miljardi dollarini. Venemaa sõjaga seotud kulutused on juba kolmandat aastat järjest tugeva surve all, kasvades 38 protsenti ehk 149 miljardi dollarini, mis moodustab 7,1 protsenti riigi sisemajanduse kogutoodangust. Ukraina kulutas vastuseks agressioonile 64,7 miljardit dollarit ehk 34 protsenti oma SKTst, mis on maailma suurim sõjalise koormuse määr.