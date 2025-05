Eesti üks populaarsemaid majandusanalüütikuid Mihkel Nestor ütleb, et ühiskonnas napib riskijulgust ja ka edujanu on kuhugi kadunud, sest elu on niigi hea. Ta ise treenib end kaitseliidu üksuse kuulipilduriks, ja kui midagi peaks juhtuma, siis tal on plaan valmis mõeldud.