Maasikakasvatajad nõuavad kiusamise lõpetamist

Kes peab mahetalu ega kasuta mingeid mürke, seda taimekaitsevahendite probleem eriti ei puuduta. Ent suurtootjad ei jaksa ära imestada, et odav Soome kurk ja Poola maasikas meie poelettidelt kohaliku toodangu konkurentsist välja löövad. Eesti Aiandusliidu juht Raimond Strastin ütles, et maasikakasvatus on vaid üks valdkond, kus Eesti tootjatele on pandud karmimad reeglid kui ümberkaudsetes riikides – ebavõrdne konkurents valitseb ka laiemalt köögiviljade ja ilutaimede kasvatuses.