MITU MILJONIT EUROT TikTokile määrati hiigeltrahv

Komisjon leidis, et Hiina omanduses olev videoplatvorm TikTok rikkus isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Komisjon leidis, et TikTok ei ole piisavalt selgelt selgitanud, kuidas kaitstakse Euroopa kasutajate andmeid juhul, kui need edastatakse Hiinasse.

Komisjoni teatel ei pööranud TikTok piisavalt tähelepanu riskile, et Hiina ametivõimud võivad oma terrorismivastaste, vastuluure- ja muude seaduste alusel, mis erinevad EL-i õigusnormidest, pääseda ligi Euroopa isikuandmetele. Lisaks tuvastati, et TikToki töötajatel Hiinas oli andmetele kaugjuurdepääs.

Uurimise käigus esitas TikTok ka ebatäpset teavet. Algselt väideti, et Euroopa kasutajate andmeid Hiinas ei salvestata, kuid hiljem tunnistati, et teatud andmeid siiski hoitakse seal «piiratud ulatuses». Andmekaitsekomisjon rõhutas, et sellise eksitava teabe esitamine on väga tõsine ja kaalutakse edasisi samme.

TikToki andmekaitsepraktika on juba pikemat aega olnud kriitika all. Rakendust ähvardab siiani võimalik keeld USA-s ning nii Euroopa kui ka Ameerika poliitikud on hoiatanud, et Hiina riik võib potentsiaalselt andmetele ligi pääseda. TikTok kuulub Pekingis asuvale ettevõttele ByteDance.