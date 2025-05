OECD: Eesti tööjõumaksud ongi ühed Euroopa kalleimad

Kui palju riik omale võtab? See jälle sõltub, mida vaadata. Kui võrrelda tuimalt nn maksukiilu, mille kohta OECD ütleb, et see on sisuliselt see, kui võtta inimese peale kokku kuluv palgaraha ning võtta sealt välja erinevad riiklikud maksud – need maksud ongi siis maksukiil. Siin ületab Eesti OECD keskmist, milleks on, et palgakulult ca 34,9% võtab riik maksudena omale. Raportist selgub, et aasta-aastalt tahavad riigid aina rohkem palgalt makse koguda, nii et trend on üles. Eesti näitaja on sama, mis Hispaanias – riigile läheb 40,6%. Palgamaksude edetabelit juhib Belgia, kus riigile tuleb ära anda 52,6%. Talle järgnevad Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Austria, kellel see näit on 47% ja peale. Meist ees on Läti 41,7%-ga, aga Leedu saab hakkama nii, et võtab töötajatelt ära 39,3%.