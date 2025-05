LHV fondijuht: aktsiaturgudel saab praegu häid positsioone odavamalt osta

Tänavune aasta on eelkõige poliitiliste sõnavõttude ja hoogu koguva kaubandussõja tõttu väärtpaberiturud ning ühes nendega ka pensionifondid langusesse pööranud. «Aktsiaturgude äkilised langused on olnud koguni nii sügavad, et teema on jõudnud esikaantele ja kasvanud on mure pensionifondide käekäigu pärast,» märkis LHV fondijuht Kristo Oidermaa. Ometi tuleb pensionikogujate rahustuseks rõhutada, et langused aktsiaturgudel on tavapärased ja neid tuleb ette iga mõne aasta tagant.