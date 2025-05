Tallinna uusarendused liiguvad järjest enam just selles suunas

Kinnisvara24 portaali tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on ida suuna populaarsuse kasvul mitu põhjust. «Tallinnast lõuna suunal, näiteks Rae vallas, ja lääne suunal on uute arenduste loomise võimalused jäänud vähemaks. Viimase 10–15 aasta jooksul on seal väga palju ehitatud ning häid krunte arendusteks napib,» selgitas ta. Uibomäe tõi teise põhjusena välja seniste arenduspiirkondade kinnisvara kõrged hinnad, mis käivad paljudele peredele üle jõu. «Harku järve ääres, Sauel, Keilas või Rae vallas hakkavad uute korterite ja ridaelamute hinnad juba sarnanema pealinna hinnatasemega. Ida suunda jäävates asumites on hinnad praegu palju soodsamad,» lisas ta.