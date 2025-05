Toornafta hind on langenud nelja aasta madalaimale tasemele. Brenti naftabarreli hinnaks noteeriti täna kell kolm 59,85 dollarit. Maagaasi hind liikus samal ajal 31,7 euro kandis MWh. Kuuga on gaasi hind langenud juba üle 26 protsendi, tasemele, kus oldi viimati mullu aprillis.

Nafta odavnemise üheks põhjuseks on see, et kolmapäeval kärpisid suurpangad varasemat hinnaprognoosi 4 dollari võrra ning nüüd oodatakse tänavuseks keskmiseks Brenti hinnaks 68 dollarit barreli kohta. Mitmed analüüsimajad on juba varem hinnanud, et tollisõja eskaleerudes kukub nafta hind alla 60 dollari.