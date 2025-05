2025. aasta aprilli seisuga on ametnike keskmine põhipalk 2544 eurot (aastane kasv 4,5%), sh on palgad omavalitsustes kasvanud kiiremini (5,6%) kui riigiasutustes (4,2%). Ametnike põhipalga mediaan on aprilli seisuga 2240 eurot (aastane kasv 4,2%), sh on omavalitsuste mediaani kasv 5,3 protsenti ja riigiasutuste ametnikel 1,8 protsenti.