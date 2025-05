Tesla juhatuse liikmed võtsid ühendust mitmete värbamisfirmadega, et töötada välja ametlik protsess Tesla järgmise tegevjuhi leidmiseks, kirjutas Wall Street Journal.

See samm järgneb elektriautode tootja müügi ja kasumi järsule langusele. Elon Muskile on heidetud ette autotootja maine kahjustamist seoses tema koostööga USA presidendi Donald Trumpiga, mille käigus on vähendatud oluliselt föderaalvalitsuse koosseisu.