Elektrilevi jätab nüüdsest kõik liitumiskulud liitujate kanda

Elektrilevi liitumisteenuste juhi Marii Uduvee sõnul täpsustab uuendatud metoodika mitmeid seniseid põhimõtteid ning ajakohastab terminoloogiat, et uutel liitujatel oleks arvutamise põhimõtetest kergem aru saada.

Elektrilevi juhatuse liikme Rudolf Penu sõnul on muudatus vajalik, kuna praegune tariifisüsteem ei võimalda Elektrilevil piisavalt investeerida vananevasse elektrivõrku. «Täna saame võrgutasudest investeerida elektrivõrku vaid 30-40 miljonit eurot aastas, kuid tegelik vajadus oleks 160 miljonit. 26 protsenti meie võrgu varadest on juba ületanud oma projekteeritud eluea, mis toob kaasa rikkelisuse kasvu ja võimsuspuudujääke. Samal ajal on Elektrilevil kohustus tagada olemasolevatele klientidele nõuetekohane ja kvaliteetne elektrivarustus ning uute liitujate liitmiseks vajalikke töid pole enam võimalik senises mahus finantseerida,» selgitas Penu.