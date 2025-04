Finantsinspektsioon tuvastas, et perioodil 6. detsember 2023 kuni 24. veebruar 2024 sõlmis Bondora AS tarbijatega krediidilepinguid ilma, et oleks vastavalt seadusele hinnanud kõiki tarbijaga seotud näitajaid ja veendunud, et krediidilepingust tulenevad kohustused täidetakse lepingus kokkulepitud tingimustel.