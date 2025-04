Tõnu Mertsina: majanduse olukord on tasapisi paranemas

«Eesti majanduse 1,2 protsendiline kasv aastases võrdluses ning 0,1 protsendiline kasv kvartali võrdluses vastas meie ootustele. Samas tuleks arvestada, et sisemajanduse koguprodukti (SKP) kiirhinnang võib täpsustatud kvartaliarvestusest erineda. Näiteks on eelmise aasta SKP kiirhinnangu ja hetkel statistikaameti andmebaasis oleva täpsustatud kvartaliarvestuse vahe keskmiselt 0,9 protsendipunkti, mis on eelmise aasta SKP muutuste juures – 1 protsendilise languse ja 1,1 protsendilise kasvu vahel – suur erinevus,» märkis Mertsina pressiteates.