Kuigi Maxima ostukorv on võrreldes paari nädala taguseajaga 32 sendi võrra odavnenud on siiski tegu jaeketiga, kus on sel nädalal kõige kallim ostukorv. Maximas on ostukorvi kogusumma sel korral 65,76 eurot. Samal ajal on kõige odavam ostukorv aga Grossi Toidukaupades, maksumusega 59,01 eurot. Samas tuleb mainida, et Gorssi ostukorv on eelmise korraga veidi enam kui euro võrra kallinenud.