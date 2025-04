Bigbanki peaökonomist: majanduse üldine seis sisendab optimismi

«Majandus pöördus tõusule juba eelmise aasta viimases kvartalis kui nägime sarnast 1,1 protsendilist aastakasvu. Majanduse elavnemist toetavad ka teised indikaatorid. Näiteks värskelt avaldatud jaekaubanduse näitajad märtsi kohta näitasid kaheprotsendist kasvu. Kasvama on hakanud eksport, tööstustoodangu näitajad veebruaris näitasid kasvu ja nii edasi. Vähenenud on ka töötute arv, registreeritud töötuid on aprilli lõpus 47800, mis on 2600 võrra vähem kui märtsi alguses,» tõi Eamets esile.