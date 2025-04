Ekspress Grupi esimese kvartali tulemuseks kujunes kahjum

Käibe kasvu taga on peamiselt digitellimuste tulude suurenemine ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Positiivse panuse andsid ka Delfi Meedia poolt 2024. aasta juulis omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ning Delfi UAB poolt valeinfo automaatseks tuvastamiseks arendatav tehisintellekti mooduli projekt. Kontserni esimese kvartali tulemusi pärssis enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal esimeses kvartalis suurima surve all.