Venemaa suurpangad seisavad silmitsi makseviivituste järsu kasvuga

RBC andmetel kasvas Sberbanki IFRSi aruande kohaselt probleemsete hüpoteeklaenude maht 90 protsendi võrra, ulatudes 285 miljardi rublani. See moodustab 2,6 protsenti panga hüpoteeklaenuportfellist, mis on kõrgeim tase alates 2022. aastast. Üle 90 päeva makseviivituses olevate hüpoteeklaenude osakaal tõusis 0,6 protsendini. Samuti suurenesid tagatiseta tarbimislaenude makseviivitused 22,5 protsenti, ulatudes 610 miljardi rublani. Nende laenude osakaal portfellis kasvas 12,4 protsendilt 16,1 protsendile, kusjuures üle 90 päeva viivituses olevate laenude osakaal tõusis 10,4 protsendini, mis on kõrgeim alates 2022. aastast, vahendas The Moscow Times.