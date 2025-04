Tõukerattast akupangani: kolme aastaga ligi sada akudega seotud tulekahju

BTA Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Gerli Mae-Vello selgitas, et elektritõukerattad, tööriistad, akupangad ja isegi kodused päikesepaneelide salvestussüsteemid on saanud tavapäraseks osaks paljudes majapidamistes. «Akud on tehnoloogiliselt keerukad ja nende kasutamine eeldab, et kasutaja teab, kuidas neid õigesti laadida, hoiustada ja hooldada. Ilma vajalike teadmisteta võivad kasutusvead viia ohtlike olukordadeni, kuid suuremat osa neist saab ennetada lihtsate käitumisjuhiste järgimisega,» rõhutas Mae-Vello ennetuse olulisust.