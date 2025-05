Tänapäeva maailmamajanduses on riikidevaheline kaubavahetus muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Liigsete piiranguteta kaubandus ei tähenda üksnes suuremat kaubavalikut, vaid loob ka eeldused majanduskasvuks – see soodustab konkurentsi ja hoiab hinnad tarbijate jaoks madalal. Euroopa Liidus otsitakse pidevalt võimalusi, kuidas panna siseturg veelgi sujuvamalt toimima, ent pärast presidendivalimisi USAs on riigi kaubanduspoliitika teinud kiire ja märkimisväärse pöörde. Ühendriigid kehtestasid kaubanduspartneritele värskelt täiendavad tollimaksud. Nii poliitikakujundajad kui ka ettevõtjad jälgivad neid muutusi murega, kuna globaliseerunud maailmas võivad need tuua kaasa ulatuslikke ja ettearvamatuid tagajärgi.