Hispaania elektrikatkestuses näitavad süüdistavad näpud rohepöörde poole

The Telegraph kirjutas, et juba esmaspäeva õhtul nägid mitmed energeetikaeksperdid suure elektrikatkestuse põhjusena rohepööret - ehk liigset sõltuvust päikese- ja tuuleelektrist. Ametlikku põhjendust teisipäeva pärastlõunaks ei tulnud ei Hispaanialt ega ka Euroopa võrguettevõtteid koondavalt ENTSolt. Hispaania teatas vaid, et küberrünnakuga tegu polnud. El Pais kirjutab, et Hispaania peaminister Pedro Sanchez märkis teisipäeva pärastlõunal, et vastutusele võetakse «eraoperaatorid» ning et selline asi enam ei kordu. Väidetavalt põhjustas elektrikatkestuse muutus päikeseenergia tootmises.