Maailma Majandusfoorumi raport: Eesti tööturgu hakkavad suunama robotid

Robotid toetavad töötajaid, mitte ei asenda neid

Maailma Majandusfoorumi iga-aastases «Future of Jobs» (eesti keeles tööde tulevik) aruandes tuuakse välja, et aastaks 2030 mõjutavad riigi tööturgu mitmed tegurid: kasvav elatustase, vananev ühiskond ja kahanev rahvaarv. Lausa 79% Eesti ettevõtetest märgib, et vajalike oskustega talentide puudus takistab tulevikus nende äri arengut — see on märkimisväärselt kõrgem kui maailma keskmine, mis on 63%.

«Automatiseerimise vajadus Eestis, eriti jaekaubanduses, kasvab meeletu kiirusega, sest see ei ole enam valik, vaid hädavajadus. Peamine põhjus on lihtsalt füüsiline tööjõupuudus vananeval tööturul, kus ettevõtted peavad ellu jääma. Ka kõrge inflatsioon sunnib protsesse tõhustama, kulusid vähendama ja kliendikogemust parandama — just seda võimaldavad erinevad automatiseeritud lahendused. Positiivne on ka see, et üha rohkem ettevõtteid mõistab, et tehnoloogia aitab töötajatel keskenduda suuremat väärtust loovatele ülesannetele,» ütleb Martšenko.