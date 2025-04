Mullu septembris sai Eestis elav Valgevene kodanik Ivan Harbunenka oma kaasmaalaselt Sjarhei Lesnitšilt e-kirja teel tunnistuse, mille kohaselt on tema, Ivan, edukalt lõpetanud eesti keele A2-taseme kursused.

Selline dokument Harbunenka ei rõõmustanud, sest ta sai alles siis teada, et on «kursustel osalenud» ja «need edukalt lõpetanud». Harbunenka lugu tundus äärmiselt kummaline, ent lähemal uurimisel sai see siiski loogilise lahenduse.