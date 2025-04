Eesti droonitehnoloogia jõuab Jaapanisse – Threod Systems alustab koostööd ACSLi ja Sakai linnaga

Kolmepoolne vastastikku mõistmise memorandum on jätkuks ACSLi tegevjuhi Satoshi Washiya ning Sakai linnapea Masahiro Hashimoto külastusele Eestisse, mille üheks eesmärgiks oli tutvuda Threod Systemsi mehitamata lennusüsteemidega ning Eos C VTOLi lennuomadustega.

Memorandumis väljendasid osapooled oma soovi teha koostööd Eestis toodetava täiselektrilise vertikaalselt õhku tõusva ja maanduva vaatluslennukile Eos C VTOL kasutusvõimaluste otsimise osas Jaapanis. Varem on Sakai linn ja ACSL omavahel teinud kokkuleppe, mille kohaselt Sakai linn pakub võimalusi innovaatiliste lahenduste, mida saab piirkondliku arengu edendamiseks rakendada üle kogu Jaapani, demonstreerimiseks.

Poolte vaheline koostöö hõlmab Eos C VTOLi rakendusvõimaluste väljaselgitamist Jaapani turul, lennuvahendi tutvustamist ja demonstratsioonide korraldamist organisatsioonidele, kes võiksid Eestis toodetavast vaatluslennuki kasutamisest huvitatud olla.

«ACSLi ja Sakai linna vaheline koostöö innovaatiliste lahenduste rakendamisel piirkondliku arengu eesmärkidel on hea näide kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtluse sümbioosist ning meil on väga hea meel, kui Threod saab oma toodetega sellele koostööle kaasa aidata,» kommenteeris koostöö kavatsuste fikseerimist memorandumina Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik.

ACSL on Jaapani üks juhtivaid kõrgtehnoloogiliste lahenduste ettevõtteid, mis arendab ja toodab autonoomseid multirootor-droone ning droonide juhtimissüsteeme. Ettevõtte lahendusi kasutatakse paljudes valdkondades, sealhulgas kuriteoennetus, katastroofihaldus, hädaolukordadele reageerimine ja kriitiliste infrastruktuuriobjektide kontroll.

Threod Systems on Eesti militaartehnoloogia ettevõte, mis toodab mehitamata vaatluslennukeid Eos C VTOL, elektro-optilisi kaamerasüsteeme eOpic ja UAV-de stardiplatvorme CATA. Threod Systemsi tooteid kasutavad 25 riigi relvajõud ja sisejulgeoleku üksused, sealhulgas 7 NATO riiki ja Ukraina kaitsejõud. 2012. aastal asutatud Threod Systems on Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu ja Eesti Lennundusklastri liige.