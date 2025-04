SEB alustas äriplaaniga uut etappi, et kasvada Baltikumi suurimaks pangaks

«Eestil ja teistel Balti riikidel tuleb sellel kümnendil teha suuri investeeringuid energeetika, kaitse, tervishoiu ja elamumajanduse valdkondadesse. Selliste investeeringute tegemiseks on vaja SEB-d kui tugevat rahvusvahelist panka, kellel on turu parim ligipääs vajalikule kapitalile,» ütles ta.

Aasta alguses on Eestis märgata optimismi ja majandusaktiivsuse taastumist. Ettevõtete laenuportfell kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 8,2 protsenti. Hetkel SEB-s töös olevate äriprojektide hulk on kasvanud kaks korda, mis näitab, et ettevõtete investeerimisjulgus on taastumas. Suurimaks ohuks majandusaktiivsuse taastumisele on USA kaitsetollid, mille võimalikule mõjule pöörame hetkel suurt tähelepanu. Esimene kvartal oli aktiivne periood meie Marketsi meeskonnale, kuna turbulentsed ajad finantsturgudel suurendasid ettevõtete huvi intressi- ja valuutariskide maandamise vastu.