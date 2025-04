Swedbank Eesti juht Olavi Lepp oma kontoris. Pangajuhi sõnul on Eesti konkurentsivõime takerdunud ega saa kuidagi edasi. Lahendust otsides tuleks alustada strateegiast – mida me tahame. «Poolas on suur turg, Lätis ja Leedus madalam palk, Soomes on intellektuaalne võimekus väga hea, miks peaks investor Eestisse tulema?» nimetab Lepp küsimuse, millest peaksime alustama.

Foto: Tairo Lutter